На Ровненщине экс-прокурор убегал от полиции после смертельного ДТП: фото последствий аварии
Источник:Нацполиция
В Ровненской области водитель автомобиля NISSAN ROGUE столкнулся со скутером Honda. В результате ДТП женщина, которая ехала за рулем двухколесного, погибла.
После совершенного преступления водитель внедорожника не остановился и пытался скрыться с места происшествия. Однако правоохранителям удалось его задержать.
Читайте также ВАЗ вылетел на встречную: в ДТП на Львовщине травмировались 4 человека, среди них – дети
Патрульные, ставшие свидетелями аварии, сразу начали преследовать злоумышленника.
Во время общения полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался,
– отмечают правоохранители.
За совершенное водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
За рулем был экс-прокурор
"Суспильне" сообщает, что задержанный – бывший прокурор. Об этом же на месте аварии отмечала и женщина, которая представилась сестрой погибшей.
Сестра ехала с работы в светоотражающей куртке. Он – бывший прокурор, а сейчас адвокат. Люди добрые, чтобы только хоть не замяли это дело, люди, придайте огласке, пожалуйста,
– сказала она.
По словам пресс-секретаря прокуратуры Ровненской области Оксаны Жужельськой, человек с такими именем и фамилией, как у водителя, действительно работал в прокуратуре.
- Мужчину уволили в августе 2020 года из неуспешно прохождения аттестации.
На Ровненщине экс-прокурор убегал от полиции после смертельного ДТП / Фото Нацполиции