На Ровненщине разрешили продавать алкоголь, но установили временные рамки

Сегодня, 13 апреля, на Ровненщине разрешили продавать алкоголь. Такое решение принял Совет обороны области, ссылаясь на экономическую целесообразность.

Об этом сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль. По его словам, принимая такое решение, они также учитывали опыт других регионов.

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Решение поможет экономике

"С сегодняшнего дня с 11 до 16 часов на Ровненщине разрешили продавать алкоголь", – заявил Коваль.

В то же время он отметил, что такое решение поможет экономике области. Глава подчеркнул, что за 2021 год по акцизному налогу от продажи алкоголя в Ровненской области поступило:

более 19 миллионов гривен в государственный бюджет;

более 88 миллионов гривен в местные бюджеты.

Потери из-за запрета

Коваль сообщил, что по нынешним расчетам, потери из бюджетов территориальных общин из-за запрета продажи алкоголя, кроме пива, составят 48 миллионов гривен.

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"Напомню, Ривнненщина сегодня выполняет тыловую роль. Нам важно наполнять бюджет всеми законными способами. Экономика должна работать на Вооруженные Силы Украины", – отметил глава области.

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