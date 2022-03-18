На Ровненщине уже проживают более 20 тысяч переселенцев: в каких районах больше всего
18 марта 2022 , 10:32Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Коваля
Западная Украина продолжает принимать переселенцев, которые покидают горячие точки нашей страны из-за войны. Так, на Ровненщине уже проживает 20 315 внутренне перемещенных лиц, и половина из них – дети.
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль отметил, что всем вынужденно эвакуированным украинцам из других регионов необходимо зарегистрироваться по номерам – 0985058325, 0970088191 или 0362400100.
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В каких районах Ровненской области проживает больше всего переселенцев:
- Ровненский район – 11 189 человек;
- Дубенский район – 4 183 человека;
- Сарненский район – 3 267 человек;
- Варашский район – 1 676 человек.
Половина из переселенцев – дети
Из 20 315 внутренне перемещенных лиц почти 10 тысяч – это дети:
- 617 – дети до 3-х лет;
- 1 269 – дети от 3 до 6 лет;
- 3846 – дети до 18 лет;
- 4 285 – студенты.
Добавим, что во Львове есть четкая схема для переселенцев. В частности, все мужчины призывного возраста обязательно должны зарегистрироваться в военкомате.
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