Ровненский облсовет просит наказывать за "пропаганду гомосексуальности": обращение в Раду
Источник:Hromadske
Ровненский областной совет направил обращение в украинский парламент. Местные депутаты выразили поддержку законопроекта, который предусматривает штрафы за "пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендерности".
Соответствующее решение Ровненский облсовет принял 23 декабря. Речь идет о законопроекте № 6327.
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Депутаты объяснили инициативу обращениями избирателей
Автором инициативы является депутат Андрей Петохин от группы "За майбутнє". Обращение подготовили от депутатского объединения "За духовность, нравственность и семейные ценности".
Учитывая многочисленные обращения наших избирателей по росту тенденции публичной пропаганды аморальных отклонений от конституционной нормы семьи обращаемся к вам с просьбой поддержать закон,
– сказал Петохин.
Теперь обращение должны рассмотреть в парламенте.
Что известно о законопроекте № 6327:
- Законопроект зарегистрирован в ВР 19 ноября 2021 года.
- Его инициаторами являются 4 нардепов от "Слуги народа": Мазурашу, Драбовский, Кузьминых и Культенко, а также нардеп от "За майбутнє" – Мьялик.
- Под пропагандой гомосексуальности депутаты понимают публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику, речи, выкрикивание лозунгов, демонстрацию плакатов и прочее.
- За пропаганду педофилии, гомосексуальности или трансгендерности авторы проекта предлагают штрафовать людей на 17 тысяч гривен, если нарушение зафиксировано впервые, и 51 тысячу гривен – когда повторно.
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Что говорят о законопроекте экспертыВ комментарии СМИ эксперт Центра "Наш мир" Андрей Кравчук отметил, что этот законопроект нарушает Конституцию Украины и Европейскую Конвенцию о правах человека, противоречит решению ЕСПЧ.
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