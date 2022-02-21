В Ровненском горсовете произошла эпическая драка между депутатами и местными

В Ровненском горсовете между врачом, политиками и присутствующими на заседании возникла драка. Первый выступал за трибуной и начал забрасывать политикам "ряд вопросов".

Инцидент произошел 21 февраля. Известно, что врачи пришли на заседание из-за продления контракта главному врачу центральной городской больницы Евгению Кучеруку.

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В Ровно между врачом и политиком вспыхнула драка

На заседание Ровненского городского совета пришел коллектив центральной больницы. По данным издания, чтобы поддержать своего руководителя.

От имени медиков с трибуны выступал врач Роман Коваль, заявивший, что не все работники больницы согласны с кандидатурой нового главврача.

А вы советовались с полуторатысячным коллективом, перед тем как всучить кого-то нам, или мы вообще никто? Есть политические целесообразности, какие политические целесообразности, скажите мне? Нагнуть весь коллектив нате вам, то, что кому-то негоже,

– сказал врач.

После этого Роман Коваль начал говорить о том, что он имеет ряд вопросов к "Свободе", ведь считал, что это действительно националистическая структура.

Услышав эти слова, к врачу подошли депутаты от "Свободы" Владимир Валявка и Юрий Осипчук. Фактически сразу началась потасовка и драка.

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В заседании городского совета объявили перерыв. Впоследствии сообщили, что во время перерыва депутаты покинули зал, а на месте работала следственно-оперативная группа.

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