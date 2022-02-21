Інцидент трапився 21 лютого. Відомо, що люди прийшли на засідання через продовження контракту головного лікаря центральної міської лікарні Євгенія Кучерука.

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У Рівному між лікарем та політиком спалахнула бійка

На засідання Рівненської міської ради прийшов колектив центральної лікарні. За даними видання, щоб підтримати свого керівника.

Від імені медиків з трибуни виступав лікар Роман Коваль, який заявив, що не усі працівники лікарні згідні з кандидатурою нового головного лікаря.

А ви радились з півторатисячним колективом, перед тим як всулити когось нам, чи ми взагалі ніхто? Є політичні доцільності, які політичні доцільності, скажіть мені? Нагнути весь колектив нате вам, те, що комусь негоже,

– сказав лікар.

Після цього Роман Коваль почав говорити про те, що він має низку питань до "Свободи", адже вважав, що це дійсно націоналістична структура.

Почувши ці слова, до лікаря підійшли депутати від "Свободи" Володимир Валявка та Юрій Осіпчук. Фактично одразу почалась штовханина та бійка.

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У засіданні міської ради оголосили перерву. Згодом повідомили, що під час перерви депутати залишили залу, а на місці працювала слідчо-оперативна група.

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18 лютого бійка спалахнула між журналістом Юрієм Бутусовим та проросійським нардепом Нестором Шуфричем. Інцидент трапився в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Після конфлікту вони продовжили участь у програмі.

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