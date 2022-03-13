В Ровненскую область прибыла вторая партия Starlink

В Украину недавно прибыла очередная партия оборудования от SpaceX для работы спутникового интернета Starlink.

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил, что область получила вторую партию Starlink – глобальную спутниковую систему Starlink, которая обеспечивает бесперебойную связь в любых ситуациях.

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Мы распределяем системы между теми, от кого зависит принятие быстрых и слаженных решений при противодействии врагу,

– сообщил Коваль.

Он поблагодарил правительство Украины и Илона Маска за поддержку.

Ровенщина получила вторую партию Starlink / фото Виталия Коваля