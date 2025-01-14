В Ровно более 70 детей пострадали из-за массового отравления в лицее: что говорит полиция

В одном из лицеев Ровно 10 января ученики младших классов пожаловались на расстройства пищеварения, всего известно о более 70 пострадавших. Сейчас в этом инциденте разбираются правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полиции Ровненской области в фейсбуке.

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Предварительно установлено, что 10 января около 12 часов несколько учеников младших классов пожаловались на расстройства пищеварения.

Об этом факте инспектор службы образовательной безопасности сообщила медсестре, которая осмотрела детей и оказала необходимую помощь. Далее ученики в сопровождении родителей пошли домой.

По состоянию 13 января, известно о 72 лицеистах, у которых обнаружили такие же симптомы. Известно о госпитализации одного ребенка,

– отметили полицейские.

В полиции Ровненской области отметили, что об этом факте было сообщено управление образования Ровненского городского совета.

К расследованию привлечены все профильные службы, в частности, Ровненский областной центр контроля и профилактики болезней. По результатам проверки будут решать вопрос об открытии уголовного производства.