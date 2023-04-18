В Ровно умер мужчина весом 280 килограммов: медикам пришлось дважды звать спасателей

В Ровно накануне Пасхи скончался мужчина, весивший 280 килограммов. Для того чтобы его тело перевезти из больницы в морг, пришлось вызвать спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ровенской области, мужчина скончался в больнице в субботу утром 15 апреля. 62-летний житель Ровно имел проблемы с сердцем, а также на протяжении последних лет вел малоподвижный образ жизни, передает 24 Канал.

Читайте также "Видел, что – все, но головой не мог принять": история погибших спасателей в Хмельницком

Спасателей вызвали дважды

В пресс-службе рассказали, что 10 апреля в 20:28 на спецлинию 101 поступило сообщение. Тогда звонили по телефону работники скорой медицинской помощи. Они попросили помочь спустить 280-килограммового мужчину к карете скорой помощи. Как отмечают местные СМИ, он жил на шестом этаже, поэтому медикам и понадобилась помощь спасателей.

В ГСЧС рассказали, что направили по вызову спасателей 25-й и 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии ребята помогли спустить тяжелобольного, передали работникам скорой медицинской помощи. Также сопровождали в центральную городскую больницу. И помогли транспортировать уже в само здание больницы,

– добавили в пресс-службе ГСЧС.

А уже 15 апреля мужчина скончался в больнице. В тот день в 08:58 на линию 101 поступило сообщение уже от сотрудников городской больницы в Ровно. Они попросили спасателей транспортировать тело 62-летнего жителя из терапевтического отделения в морг. По вызову тогда отправились спасатели из 1-й государственной спасательной части города.

К слову, на Пасху погибли два человека. 16 апреля около 19:40 в полицию позвонил 48-летний житель села Белое бывшего Владимирецкого района. Он сообщил о том, что в водоем съехал внедорожник, в котором находились четверо молодых людей.

Двум пассажирам, находившимся на заднем сиденье, удалось выбраться из машины. К несчастью, водитель и пассажир спереди погибли. Затонувший автомобиль и молодых людей 17 апреля из водоема достали водолазы. Заметим, что глубина озера в месте, куда съехало транспортное средство, составляет около 10 метров.