Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Рівненській області, чоловік помер у лікарні у суботу зранку 15 квітня. 62-річний мешканець Рівного мав проблеми з серцем, а також упродовж останніх років вів малорухомий спосіб життя, передає 24 Канал.

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Рятувальників викликали двічі

У пресслужбі розповіли, що 10 квітня о 20:28 на спецлінію 101 надійшло повідомлення. Тоді телефонували працівники швидкої медичної допомоги. Вони попрохали допомогти спустити 280-кілограмового чоловіка до карети швидкої допомоги. Як зазначають місцеві ЗМІ, мешкав він на шостому поверсі, тому медикам і знадобилася допомога рятувальників.

У ДСНС розповіли, що спрямували на виклик рятувальників 25-ї та 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю хлопці допомогли спустити важкохворого, передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також супроводжували до центральної міської лікарні. І допомогли транспортувати вже в саму будівлю лікарні,

– додали у пресслужбі ДСНС.

А вже 15 квітня чоловік помер у лікарні. Того дня о 08:58 на лінію 101 надійшло повідомлення вже від співробітників міської лікарні у Рівному. Вони попрохали рятувальників транспортувати тіло 62-річного мешканця з терапевтичного відділення до моргу. На виклик тоді вирушили рятувальники з 1-ї державної рятувальної частини міста.

До слова, на Великдень загинуло двоє людей. 16 квітня близько 19:40 до поліції зателефонував 48-річний мешканець села Біле колишнього Володимирецького району. Він повідомив про те, що у водойму з'їхав позашляховик, в якому було четверо молодиків.

Двом пасажирам, котрі перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися з машини. На жаль, водій і пасажир спереду загинули. Затонулу автівку та молодиків 17 квітня з водойми дістали водолази. Зауважимо, що глибина озера у місці, куди з'їхав транспортний засіб, становить близько 10 метрів.