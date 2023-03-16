Пошла пена изо рта: в Ровно мальчик прокусил капсулу для стирки
В Ровно чуть не случилась трагедия с 2-летним мальчиком. Ребенок прокусил капсулу для стирки, но медикам удалось спасти маленького пациента.
Несчастный случай произошел в среду, 15 марта. Мать ребенка сразу заметила, что произошло и вызвала врачей.
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У мальчика пошла пена изо рта
Мальчик испугался из-за того, что проглотил стиральный порошок, и у него изо рта пошла пена. Благодаря приехавшим на место вызова оперативным действиям бригады "скорой" состояние маленького пациента улучшилось.
Ему промыли желудок, однако решили госпитализировать в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Через несколько часов ребенка выписали из больницы с диагнозом – отравление.
О несчастном случае сообщили в правоохранительные органы. Медики призывают родителей не оставлять своих детей без присмотра и хранить опасные бытовые средства в недоступных для них местах.
Несчастные случаи с детьми
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