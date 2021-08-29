В Ровно посреди ночи произошла драка: 19-летнего парня ранили ножом

Посреди ночи в караоке-баре Ровно вспыхнула драка. Конфликт возник между посетителем и персоналом. Вследствие этого, ранения получил 19-летний юноша.

По информации полиции, об инциденте им сообщили в 2:30 ночи. Спор возник в заведении на улице Набережной.

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В Ровно подрались из-за суммы в чеке

Полиция, прибывшая на вызов, установила – в караоке-баре отдыхала компания из 4 человек.

При расчете клиент не согласился с суммой, указанной в чеке. Следовательно, между посетителями и персоналом возник конфликт,

– рассказали в полиции.

Впоследствии спор перерос в драку. По версии полиции, подрались ориентировочно 10 человек.

Во время конфликта непроникающие ножевые ранения обоих бедер получил 19-летний местный житель. Его доставили в больницу. Ни в милицию, ни к врачам больше никто из участников драки не обращался.

Полиция Ровно выясняет все обстоятельства инцидента.

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