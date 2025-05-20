В Ровно произошло аварийное отключение света

Во вторник, 20 мая, в части города Ровно исчез свет. Впоследствии стало известно, что речь идет об аварийном отключении электроснабжения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Какова причина отключения света

По словам пресс-секретаря Ровнооблэнерго Аллы Лихачевой, в Ровно произошло аварийное отключение электроснабжения.

Она сообщила, что без света осталась центральная часть города, в частности, частично обесточены улицы: Грушевского, Киевская, Соборная (в районе ТРЦ "Покровский" и НУВХП), Князя Владимира в районе ПДМ, Пластова, Мицкевича, Героев Полиции, Волнового.

В 10:04 произошло аварийное отключение, причину которого энергетики Ровнооблэнерго еще выясняют и работают над восстановлением электроснабжения,

– отметила спикер Ровнооблэнерго.

По словам Аллы Лихачевой, в течение ближайшего часа, то есть к 12:00, энергетики планируют переподключить потребителей областного центра, которые сейчас находятся без света.

К слову, на днях без электроэнергии остались почти 3 тысячи абонентов в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области. Причиной стали регулярные обстрелы, совершаемые российскими войсками.