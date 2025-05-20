Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка причина відключення світла

За словами речниці Рівнеобленерго Алли Ліхачової, в Рівному сталося аварійне відключення електропостачання.

Вона повідомила, що без світла залишилась центральна частина міста, зокрема частково знеструмлені вулиці: Грушевського, Київська, Соборна (в районі ТРЦ "Покровський" і НУВГП), Князя Володимира у районі ПДМ, Пластова, Міцкевича, Героїв Поліції, Хвильового.

О 10:04 сталося аварійне відключення, причину якого енергетики Рівнеобленерго ще з'ясовують та працюють над відновленням електропостачання,

– зазначила речниця Рівнеобленерго.

За словами Алли Ліхачової, протягом найближчої години, тобто до 12:00, енергетики планують перезаживити споживачів обласного центру, які зараз перебувають без світла.

До слова, днями без електроенергії залишилися майже 3 тисячі абонентів у прифронтових населених пунктах Запорізької області. Причиною стали регулярні обстріли, які здійснюють російські війська.