Жители Ровенщины обратились к НАТО с просьбой о защите неба над Украиной. Свои подписи оставили уже около 145 тысяч человек.

Подписи жителей собирают на улицах, магазинах, учреждениях, храмах и укрытиях. Сбор подписей прокомментировал начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Он убежден, что нужно лишить врага возможности бомбить наши мирные города и деревни.

Жители Ровенщины все в один голос призывают мировое сообщество закрыть небо над Украиной. А каждый день промедления стоит жизней наших граждан,

– заявил Коваль.

Заметим, что подписи собирают и другие украинские области. В частности, речь идет о Тернопольской, Одесской и Запорожской области.

В Ровно собирают подписи о закрытии неба / Фото ОГА Ровенщины

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