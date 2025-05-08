Инцидент в школе в Ровно: ученица ударила учителя циркулем в плечо

В Ровно 7 мая произошел конфликт между учителем и ученицей. Полиция установила обстоятельства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост полиции.

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Что произошло между учителем и ученицей в школе в Ровно

Сначала местные СМИ сообщили, якобы в ровенской гимназии "учитель информатики душит ученицу за то, что она сидела в телефоне".

На видео, которое распространили, видно, что мужчина действительно держит подростка сзади за шею. Другие ученики сняли инцидент и кричали "Что вы делаете, вы что, ненормальный?!"

В полиции объяснили ситуацию.

13-летняя лицеистка нанесла учителю телесные повреждения циркулем в правое плечо. Полицейские установили, что в одном из учебных заведений областного центра между педагогом и ребенком произошел конфликт: девушка во время урока пользовалась телефоном и не реагировала на его замечания. В ответ 13-летняя девушка ударила учителя циркулем. 36-летний педагог держал ребенка, чтобы она повторно не нанесла ему или окружающим повреждения. Этот момент и сняли на видео одноклассники и разместили его в социальной сети.

Также в ролике слышно, как учитель, вероятно, звонит в полицию.

Правоохранители добавили, что учитель отказался от написания заявления. Родители девушки оставили заявление, что претензий к учителю не имеют.

"Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и ее родителями по недопущению таких ситуаций в будущем. В образовательном учреждении будут проводить проверку по указанному инциденту", – подытожили в ведомстве.