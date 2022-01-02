В Ровно водитель с удостоверением помощника экс-депутата насмерть сбил военного и скрылся
Источник:Нацполиция
В Ровно водитель с удостоверением помощника экс-депутата сбил 27-летнего военного и скрылся с места происшествия. В результате аварии пешеход умер в больнице.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Соборной 2 января около 02:45 ночи. Правоохранители сообщают, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также В первый день нового года: под Киевом 19-летний водитель сбил двух пешеходов
Смертельное ДТП в Ровно
Экипаж патрульных увидел водителя, который ехал навстречу на большой скорости, а затем – сбил пешехода. Впрочем, водитель авто не остановился, а продолжил движение,
– отметили в полиции области.
- Полицейские вызвали скорую для пострадавшего и передали ориентировку об автомобиле.
- На место аварии прибыл еще один экипаж, поэтому правоохранители начали преследование беглеца.
Легковую машину Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко.
Водитель за рулем был пьяным
Во время задержания и пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили наручники.
Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял авто нетрезвым – 2,10 промилле алкоголя,
– добавили правоохранители.
У водителя нашли удостоверение помощника экс-депутата
Издание "Суспільне" пишет, что у 24-летнего водителя автомобиля нашли удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.
Пресс-офицер Нацполиции Ровненщины Екатерина Загурская сообщила, что личность погибшего пешехода установили. Это 27-летний военный из города Костополь. Он был в отпуске.
В Ровно пьяный водитель насмерть сбил военного / Фото Нацполиции