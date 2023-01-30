Получила тяжелую травму: 61-летняя женщина выпала из маршрутки в Ровно

В воскресенье, 29 января, в Ровно произошел несчастный случай. Пассажирка выпала из автобуса и серьезно травмировалась.

Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали.

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Что известно о ДТП в Ровно

Несчастный случай произошел около 14:15 на улице Даниила Галицкого. Все обстоятельства ДТП выясняются следователями.

Предварительно установлено, что пассажирка автобуса "Ровно-Радивилов", 61-летняя жительница Ровно, намеревалась выйти из маршрутки на ближайшей остановке. По неустановленным пока причинам упала во время движения транспортного средства на асфальтное покрытие через переднюю дверь салона,

– отметили в полиции.

В результате падения женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали с мозговой комой.

Полицейские также отметили, что водитель автобуса – 38-летний житель бывшего Радивиловского района по результатам осмотра был трезв. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Женщина выпала из автобуса "Ровно - Радивилов" / Фото полиции Ровенской области

В Кривом Роге во время движения вспыхнул автобус с пассажирами

Утром 23 января в Кривом Роге загорелся автобус прямо во время движения. В салоне находились пассажиры. На место прибыли спасатели. Они потушили пожар и установили, что возгорание произошло в моторном отсеке.

К счастью, никто из людей не пострадал. Когда водитель увидел в зеркало заднего вида дым, немедленно остановился и открыл дверь для быстрой эвакуации пассажиров из салона автобуса.