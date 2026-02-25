Россия заявила, что "захватила" село Рождественка на Запорожье: что оказалось на самом деле

Министерство обороны России обнародовало заявление о якобы "взятии под контроль" села Рождественка в Запорожской области. Украинские Силы обороны назвали эти сообщения ложными и опровергли факт захвата.

По данным украинской стороны, населенный пункт продолжает находиться под контролем ВСУ. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Что известно о якобы захвате села?

Российское оборонное ведомство распространило сообщение о том, что российские войска якобы захватили населенный пункт Рождественка на юге Украины. Эта информация начала появляться в российских информационных агентствах и ежедневных сводках о ходе так называемой "спецоперации".

Однако в Силах обороны опровергли эти заявления. Владислав Волошин сообщил, что село находится значительно от линии соприкосновения и продолжает находиться под контролем украинских подразделений.

По словам защитников, Рождественка расположена за десятки километров от активных боевых позиций, и противник не имеет физической возможности дойти до этого населенного пункта. Украинская разведка также уничтожила небольшую вражескую инфильтрационную группу, которая пыталась пробраться ближе к территории.

Все это полный российский фейк. Зайти противник туда не может. Но министерство обороны России распространяет этот фейк, даже не посмотрев на карту, где на самом деле находится этот населенный пункт. И они даже у себя в переводе написали, что это не Рождественка, а какое-то "Рождественское",

– добавил спикер.

Эксперты и военные аналитики называют такие заявления частью информационной операции, направленной на дезориентацию украинского общества и международных партнеров. Во время боевых действий во многих местах фронта дезинформация используется для оправдания неудач или создания представления о "продвижении" врага.

Что еще Россия "захватила" так и не дойдя?