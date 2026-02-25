За даними української сторони, населений пункт продовжує перебувати під контролем ЗСУ. Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Що відомо про нібито захоплення села?

Російське оборонне відомство поширило повідомлення про те, що російські війська нібито захопили населений пункт Різдвянка на півдні України. Ця інформація почала з’являтися в російських інформаційних агентствах та щоденних зведеннях про хід так званої "спецоперації".

Однак в Силах оборони спростували ці заяви. Владислав Волошин повідомив, що село знаходиться значно від лінії зіткнення і продовжує перебувати під контролем українських підрозділів.

За словами оборонців, Різдвянка розташована за десятки кілометрів від активних бойових позицій, і противник не має фізичної можливості дійти до цього населеного пункту. Українська розвідка також знищила невелику ворожу інфільтраційну групу, яка намагалася пробратися ближче до території.

Усе це повний російський фейк. Зайти противник туди не може. Але міністерство оборони Росії розповсюджує цей фейк, навіть не подивившись на мапу, де насправді знаходиться цей населений пункт. І вони навіть у себе в перекладі написали, що це не Різдвянка, а якесь "Рождественское",

– додав речник.

Експерти та військові аналітики називають такі заяви частиною інформаційної операції, спрямованої на дезорієнтацію українського суспільства та міжнародних партнерів. Під час бойових дій у багатьох місцях фронту дезінформація використовується для виправдання невдач або створення уявлення про "просування" ворога.

Що ще Росія "захопила" так і не дійшовши?