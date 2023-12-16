В субботу, 16 декабря, официальный канал Постоянного объединенного штаба опубликовал видео, на котором видны украинские защитники в военной форме. Среди прочего, на ролике они танцуют народные танцы вместе с девушками, одетыми в национальный костюм.

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Украинское Рождество для военных ВСУ в Британии

В Соединенном Королевстве в очередной раз подчеркивают: полномасштабное вторжение России в наше государство 24 февраля 2022 года было незаконным. Война продолжается, о ней не нужно забывать.

В этот рождественский период наши мысли с вами. Поскольку незаконное вторжение России продолжается, Генштаб Вооруженных Сил Украины и 10 стран-партнеров проводят обучение бойцов, в частности, в Великобритании,

– констатируют в Лондоне.

В конце ролика, после кадров празднований Рождества, на весь экран высвечивается фраза по-английски: "The world standing with Ukraine", – которую можно перевести как: "Мир с Украиной".

Рождественская вечеринка для ВСУ в Британии: смотрите видео

Как мир демонстрирует поддержку Украины

Российская пропаганда пытается распространять нарративы о том, что мир устал от войны и в скором будущем якобы остановит поддержку Вооруженных Сил нашего государства. Однако факты свидетельствуют об обратном.