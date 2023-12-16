У суботу, 16 грудня, офіційний канал Постійного об'єднаного штабу опублікував відео, на якому видно українських захисників у військовій формі. З-поміж іншого, на ролику вони танцюють народні танці разом з дівчатами, що вдягнуті в національний стрій.

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Українське Різдво для військових ЗСУ у Британії

У Сполученому Королівстві вкотре наголошують: повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу 24 лютого 2022 року було незаконним. Війна триває досі, про неї не потрібно забувати.

У цей різдвяний період наші думки з вами. Оскільки незаконне вторгнення Росії триває, Генштаб Збройних Сил України та 10 країн-партнерів проводять навчання бійців, зокрема, у Великій Британії,

– констатують в Лондоні.

Наприкінці ролика, після кадрів святкувань Різдва, на весь екран висвічується фраза англійською: "The world standing with Ukraine", – яку можна перекласти як: "Світ з Україною".

Різдвяна вечірка для ЗСУ в Британії: дивіться відео

Як світ демонструє підтримку України

Російська пропаганда намагається поширювати наративи про те, що нібито світ втомився від війни та у недалекому майбутньому нібито зупинить підтримку Збройних Сил нашої держави. Натомість факти свідчать про протилежне.