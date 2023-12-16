У суботу, 16 грудня, офіційний канал Постійного об'єднаного штабу опублікував відео, на якому видно українських захисників у військовій формі. З-поміж іншого, на ролику вони танцюють народні танці разом з дівчатами, що вдягнуті в національний стрій.
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Українське Різдво для військових ЗСУ у Британії
У Сполученому Королівстві вкотре наголошують: повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу 24 лютого 2022 року було незаконним. Війна триває досі, про неї не потрібно забувати.
У цей різдвяний період наші думки з вами. Оскільки незаконне вторгнення Росії триває, Генштаб Збройних Сил України та 10 країн-партнерів проводять навчання бійців, зокрема, у Великій Британії,
– констатують в Лондоні.
Наприкінці ролика, після кадрів святкувань Різдва, на весь екран висвічується фраза англійською: "The world standing with Ukraine", – яку можна перекласти як: "Світ з Україною".
Різдвяна вечірка для ЗСУ в Британії: дивіться відео
Як світ демонструє підтримку України
Російська пропаганда намагається поширювати наративи про те, що нібито світ втомився від війни та у недалекому майбутньому нібито зупинить підтримку Збройних Сил нашої держави. Натомість факти свідчать про протилежне.
- У Конгресі США група депутатів заявила, що парламент не має йти на різдвяні канікули до того часу, допоки не буде затверджено рішення щодо підтримки України. На жаль, спікер це не підтримав. Однак в Адміністрації Байдена констатували: американський народ не буде відвертатися від України та її боротьби за "свободу проти тиранії". Там також дорікнули республіканцям.
- Крім того, Європейський Союз цими днями ухвалив рішення про початок переговорів між Києвом та Брюсселем щодо вступу нашої держави в Альянс. Відповідну ініціативу не вдалось заблокувати Угорщині. Уже 18 грудня розпочнеться предметний діалог щодо цього питання, але у Кабміні стверджують, що і так вже мають роботи на 3 місяці.
- Водночас Брюссель підготував 12-ий пакет санкцій проти Росії. Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначає, що уже на тижні – у період від 18 до 22 грудня – відповідне рішення буде ухвалено. З-поміж іншого, обмеження передбачають посилення контролю за тим, аби Кремль не міг обходити санкційні обмеження.