Д*бил и враг народа: россияне беснуются из-за "перемирия" на Рождество

Владимир Путин хочет ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января. Россияне уже успели бурно отреагировать на это.

Так, россияне считают, что нужно продолжать воевать. А большинство поклонников Путина назвали его "муд*ком". Подробнее об их реакции – читайте далее в материале 24 Канала.

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Как россияне отреагировали на рождественское "перемирие"

Жители страны-агрессора возмутились нововведением кремлевского диктатора. Они полностью раскритиковали Путина и начали сеять панику:

"Это позор. Путин просто муд*к"

"Надеюсь, что это шутка"

"Он реально издевается?"

"Путин враг армии"

"Ой, деб*лы"

Реакция россиян на приказ Путина прекратить огонь на Рождество / Скриншоты

Некоторые россияне уже уверены, что их недострана скоро проиграет войну.

"Боже, они делают все, чтобы проиграть эту войну"

"Все, пошла жара"

"Нах*я? Либо мы воюем, либо нас уничтожат"

"С чего? Чтобы еще сатанисты разбили наших мирных и мобилизованных"

"Супер, сдача Запорожской АЭС и Энергодара"

"Один день могут убивать наших солдат безнаказанно, спасибо верховному"

Россияне паникуют из-за приказа Путина / Скриншоты

Что известно о рождественском "перемирии"

Рождественское "перемирие" может быть очередной провокацией России. На Пасху 2022 года оккупанты также вводили "тишину", но в итоге обстреляли Чугуев на Харьковщине, а также Одессу, унеся жизни 3-месячного ребенка и его мамы.

Как стало известно, диктатор Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Кстати, патриарх Кирилл также призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе Президента.