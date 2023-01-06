У России проблема с ракетными ударами: как она хочет использовать "рождественское перемирие"

Путин объявил о якобы "рождественском перемирии" на фронте. В то же время абсолютно понятно, что это полный бред, а глава Кремля на самом деле хочет использовать это время себе на пользу.

Об этом 24 Каналу сказал политический эксперт, руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что показательна реакция Байдена и других мировых лидеров, которая свидетельствует, что Путину нет веры.

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Зачем Путин заявил о "рождественском перемирии"

Клочок отметил, что понятно, что объявление "рождественского перемирия" является полным бредом. Ведь можно вспомнить, как весной Путин велел Шойгу не обстреливать "Азовсталь", и в этот же момент россияне открыли огонь по заводу.

Поэтому, подчеркнул он, команду не стрелять якобы публично дали, но на самом деле никто этого не будет прекращать. Для Путина ни 1 января, ни 6 января, ни какие-либо другие даты не являются определяющими для того, чтобы прекратить огонь. Но возникает вопрос – почему от главы Кремля прозвучало такое заявление.

Во-первых, он хочет сейчас, как говорят аналитики Института изучения войны из США, я здесь соглашаюсь с ними абсолютно в этом мнении, – показать, будто он пытается примириться, а Украина не хочет, и на таком фоне якобы нарисовать свой какой-то благородный образ,

– считает Клочок.

Руководитель центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что реакция Байдена и других мировых лидеров показала, что веры Путину нет. Сначала он должен вывести войска из Украины и уже потом можно будет о чем-то разговаривать, что тоже будет, мягко говоря, довольно непросто.

Зачем Путину "рождественское перемирие" и как он хочет его использовать: смотрите видео

У России возникли проблемы с ракетами

Политический эксперт отметил, что абсолютно правильным является также второй момент, о котором заявил Владимир Зеленский. Речь идет о том, что эти 36 часов Путин хочет использовать для мобилизации российских войск на Донбассе. К тому же оккупанты активно готовят какие-то действия в Мелитополе. Возможно, эти полтора дня будут для них определяющими.

Интересный, по его словам, тезис о том, что Путин спутал даты Рождества, которое мы отмечали 24 и 25 декабря, а он будет праздновать 6 и 7 января. Поэтому у нас рабочий день, а в целом с 24 февраля у украинцев не было праздничных выходных именно из-за террористической деятельности Путина.

К тому же, отметил он, мы помним, какой была ночь с 31 декабря на 1 января, когда украинцы праздновали кто в коридоре, а кто в бомбоубежище наступление 2023 года. Поэтому здесь история та же, однако есть один нюанс.

Надо сказать, что у России реально есть проблема с ракетными и "шахидными" ударами, так я их называю. На сегодняшний день и разведка Украины констатирует о том, что запасы имеющихся беспилотников, которыми он мог наносить удары по нашей инфраструктуре, уменьшились,

– подчеркнул Клочок.

По его словам, нанесение ударов исключительно дронами неэффективно, поэтому Путину нужна комбинация из ракет и беспилотников. Пока у него нет таких мощностей, поэтому глава Кремля будет искать поводы, чтобы мобилизовать ресурсы, которые еще остаются в России. Не исключено, что он заявит, что хочет продолжить это "рождественское перемирие".

Что известно о "рождественском перемирии"

Российский диктатор Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен якобы с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В Офисе Президента не оставили без внимания заявление диктатора Владимира Путина о якобы рождественском перемирии. Там подчеркнули, что Украина не нападала на чужую землю, а уничтожает врага на своей земле.

Президент США Джо Байден отреагировал на решение лидера России Владимира Путина о так называемом "рождественском перемирии". Американский президент выразил скептицизм по поводу заявления Путина.