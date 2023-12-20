Где смотреть службу ПЦУ и УКГЦ на Рождество: список и время онлайн-трансляций

В рождественский и предрождественский день телеканалы Суспильного вещания будут транслировать службы Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и Римско-католической церкви. Смотреть можно будет как утренние богослужения, так и ночные.

ПЦУ и УГКЦ официально перешли на Новоюлианский каледар, поэтому празднование этого и в последующих годах будет приходиться на 25 декабря. Также Суспильне планирует трансляцию Рождественской мессы в Ватикане и других религиозных мероприятий в Риме.

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Где и когда смотреть трансляции

Украинцы 24 декабря могут посмотреть на телеканале "Суспильне Культура" такие богослужения

16:45 – Всенощное бдение Православной церкви Украины в Вечере Рождества Христова. Трансляция из Михайловского златоверхого собора.

19:45 – Великий вечер с мытьем Украинской греко-католической церкви в Вечере Рождества Христова. Трансляция из Патриаршего собора Воскресения Христова.

21:15 – Ночная Рождественская месса (Пастырь) Римско-католической церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.

22:45 – Ночная Рождественская месса (Пастырь) под предводительством Святейшего Отца Франциска. Трансляция из базилики Святого Петра в Ватикане.

Также 25 декабря на местных каналах Суспильного вещания будут следующие службы:

07:00 – Рождественская утреня и Архиерейская божественная литургия Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.

На телеканале "Суспильне Культура" на Рождество график трансляций богослужений таков:

9:00 – Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Православной церкви Украины. Трансляция из Софийского собора.

12:00 – Рождественская святая месса Римско-католической церкви в Украине из храма Святого Александра.

13:30 – Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и всего мира "Urbi et Orbi" Святейшего Отца Франциска с площади Святого Петра в Риме.

Какая будет погода на Рождество

Вечером 24 декабря состоится трансляция Ночной Рождественской мессы в Ватикане под руководством Святейшего Отца Франциска, а днем 25 декабря — Рождественского поздравления и Апостольского благословения для Рима и всего мира с площади Святого Петра в Риме.

Синоптики ожидают Рождества поступление в Украину стремительного атмосферного фронта. Он не принесет много осадков – если и будут, то смешанной фазы, тоже будет ветрено. Преимущественно дождь, местами с мокрым снегом. Преимущественно плюсовая температура будет в большинстве регионов страны.

Снежный покров, вероятно, будет сохраняться только на Севере, возможно, в Сумской и Харьковской областях – однако не очень устойчив.

Нового снега ожидать не стоит. Зимняя погода ожидается только в Карпатах. Там хоть пойдет мокрый снег, впрочем, будет образовываться покров.