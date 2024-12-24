Украинские военные сыграли мелодию "Щедрик": щемящее видео от бойцов

В Украине отмечают Сочельник накануне Рождества. Украинские военные на фронте спели песню, которая стала символом этого праздника.

Украинские военные сыграли мелодию "Щедрик", которая во всем мире ассоциируется с Рождеством. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Бойцы сыграли мелодию Леонтовича

Украинские военные опубликовали видео, на котором сыграли мелодию "Щедрик", автором которой является Николай Леонтович.

Интересно! Одну из версий этой мелодии он написал в Покровске, что в Донецкой области. Сейчас фронт все ближе подступает к этому городу.

Украинские воины щемяще заиграли песню, которая уже давно является символом Рождества не только для нашей страны, но и для всего мира.

Военные сыграли "Щедрик": смотрите видео

К слову, в Донецкой области и других направлениях продолжаются ожесточенные бои, зафиксировано 252 боевых столкновения за сутки. На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лысовка и Успеновка.