Українські військові зіграли мелодію "Щедрик", яка у всьому світі асоціюється із Різдвом. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Бійці зіграли мелодію Леонтовича
Українські військові опублікували відео, на якому зіграли мелодію "Щедрик", автором якої є Микола Леонтович.
Цікаво! Одну із версій цієї мелодії він написав у Покровську, що на Донеччині. Зараз фронт все ближче підступає до цього міста.
Українські воїни щемливо заграли пісню, яка вже давно є символом Різдва не тільки для нашої країни, а й для всього світу.
Військові зіграли "Щедрик": дивіться відео
До слова, на Донеччині та інших напрямках тривають запеклі бої, зафіксовано 252 бойових зіткнення за добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.