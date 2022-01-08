На Рождество скорая ехала на вызов и застряла в трясине

8 января 2022 , 19:10
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пресс-служба ГСЧС в Николаевской области

На Николаевщине в службу спасения 7 января в 18:05 поступил вызов о помощи. Карета скорой, которая ехала на срочный вызов, застряла в грязи на грунтовой дороге.

По информации ГСЧС, медики направлялись в село Трудовое Баштанской территориальной общины Баштанского района. Однако автомобиль застрял в 3 километрах от места назначения.

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Больного доставили в карету скорой

Прежде всего спасатели доставили больного и врача, который сам добрался до пациента, к машине скорой помощи. Уже после этого буксировочным тросом вытащили скорую машиной повышенной проходимости.

На месте работало дежурное отделение 7 Государственной пожарно-спасательной части 3 Государственного пожарно-спасательного отряда. Всего для спасения привлекли 1 единицу техники и 4 спасателей.

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Автор: Олена Данилів