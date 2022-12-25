Христос родился: Генштаб показал, как украинские воины празднуют Рождество
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Свет всегда победит тьму. Украинские воины, защищающие Украину от российских оккупантов, точно это знают.
В сети опубликовали трогательные и тёплые кадры, как герои празднуют Рождество. Враг – бессилен украсть праздник.
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Христос родился! Украинские воины празднуют,
– говорится в сообщении.
Украинские воины празднуют Рождество / Фото Генштаба ВСУ
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В канун Рождества по Григорианскому календарю Владимир Зеленский поздравил украинцев. Президент подчеркнул, что в 2022 году Украина встречает праздник в очень непростых обстоятельствах.
Традиционный дух Рождества украинцы чувствуют по-другому.
Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы… Из-за сирен, воздушных тревог, а еще хуже – взрывов,
– заявил Зеленский.
"Зло и тьма" хочет, чтобы украинцы чувствовали уныние и отчаяние. В то же время, Украина противостоит этому злу уже более 300 дней и 8 лет и не позволит достичь желаемого.