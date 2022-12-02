На вокзале в Нью-Йорке украинский детский хор исполнил "Щедрик": увлекательное видео
2 декабря 2022, 16:46Читати новину українською
Источник:The New York Times
Украинский детский хор "Щедрик" исполнил одноименную композицию на вокзале Grand Central Station в Нью-Йорке. Невероятное исполнение сразу собрало десятки потрясенных зрителей.
4 декабря хор "Щедрик" будет выступать в одном из самых известных концертных залов мира "Карнеги-холле". Там же 100 лет назад состоялась премьера щедровки в Северной Америке.
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Посетители вокзала были поражены
Участники коллектива устроили импровизированную репетицию, даже не снимая верхнюю одежду. Дети выстроились хоровым полукругом и собрали своим искусным пением зрителей, которые начали снимать незапланированное выступление на телефоны.
Украинский хор "Щедрик" выступил на вокзале в Нью-Йорке: смотрите видео
В Нью-Йорке состоится концерт Notes from Ukraine
- У Карнеги-Холл состоится большой концерт Notes from Ukraine. Это символическое событие, ведь именно здесь 100 лет назад – в 1922 году – состоялась североамериканская премьера "Щедрика".
- Песню композитора Николая Леонтовича исполнила на концерте в Нью-Йорке Украинская республиканская капелла под руководством музыканта Александра Кошица. Праздничный концерт, который станет возвращением "Щедрика" в стены Карнеги-Холл, состоится 4 декабря.
- В нем примут участие коллективы из Украины и Северной Америки: детский хор Щедрик, украинский хор Мысль в Нью-Йорке и хор Тринити Уол-Стрит. А также специальные гости: оперная певица Джанай Брюггер и украинская фолк-певица Маричка Марчик.
- В программе можно будет услышать музыку композиторов Эрика Витакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова, Джорджа Гершвина. Кроме того, именно на концерте пройдет мировая премьера композиции американского композитора Тревора Вестона со словами Сергея Жадана.