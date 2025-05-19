На VIP места: полк "Ахиллес" разыгрывает более 10 билетов на топовое представление в театре Франко

Полк "Ахиллес" и театр имени Франко разыгрывают билеты на спектакль за донат. Это один из театров, на спектакли которого трудно попасть из-за нехватки билетов.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, что театр им. Ивана Франко в Киеве и их подразделение разыгрывают билеты на спектакль "Свадьба Фигаро" на VIP-места.

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Как получить приз

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно задонатить не менее 500 гривен. В назначении платежа нужно указать свой контактный номер телефона. Затем с помощью специальной программы организаторы выберут 12 номеров, которые получат возможность посетить спектакль в театре имени Франко.

Честно говоря, я сам еще не видел этот спектакль, ведь уже 3,5 года нахожусь на войне. Но мечтаю его увидеть и искренне надеюсь, что после победы такая возможность будет. А у вас она может быть уже совсем скоро – достаточно задонатить от 500 грн и оставить контактный номер, – сказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что впереди лето, а это – пора благоприятной погоды и возможностей для ударных средств, в частности FPV-дронов, проникать вглубь боевых порядков противника и эффективно бить по его логистике. То есть по всему, что обеспечивает подвоз боеприпасов, горючего, ротацию и т.д. на больших дистанциях.

Для этого нужны мощные батарейки для FPV-дронов, которые позволяют залетать максимально далеко. Это расходный материал: дрон летит вместе с батарейкой в одну сторону и при поражении цели взрывается вместе с ней. Соответственно, их нужно иметь в достаточном количестве.

Мы объявили сбор на 1 миллион гривен, уже собрали более 200 000. Я более чем уверен, что на этой неделе мы закроем потребность и уже со следующего понедельника выйдем на боевую работу, имея необходимое количество батареек,

– сказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что эти батарейки помогают доставлять боеприпасы вглубь и не дают противнику возможности накапливаться и доходить до передней линии боевых столкновений. Это дает возможность уничтожать врага и сохранять жизнь и здоровье военных – в частности пехотинцев и штурмовиков.