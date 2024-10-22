Поп РПЦ перекрестился и объяснил, как "правильно" убивать православных украинцев: циничное видео

Русская православная церковь постоянно демонстрирует, что поддерживает убийства мирных украинцев. Один из московских попов рассказал, как "правильно" это делать.

Отрывок его "наставлений" опубликовали в сети. Этим видео поделился украинский журналист и блогер Денис Казанский.

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Поп крестился и "учил", как правильно убивать

Россиянин, который, похоже, считает себя служителем Бога, рассказал, как нужно обстреливать мирное население Украины из "Градов".

Без молитвы пакет "Градов" не снаряжай. Каждую "сигару" засовываешь и говоришь: "Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй"... И потом ууух,

– "учит" московский поп.

Во время своей "науки" он не забывал креститься. А еще цинично в конце добавил, что запускать снаряды "надо не потому, что хочется, а потому, что надо".

"Россия. Поп РПЦ объясняет, как правильно убивать православных украинцев. Наглядно к вопросу, почему в Украине не должно быть ни одной московской церкви", – прокомментировал опубликованное видео Денис Казанский.

Поп РПЦ "учит" убивать украинцев: смотрите видео