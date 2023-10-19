РПЦ создает ЧВК для войны против Украины вместе с ФСБ: разоблачение кремлевских попов

Руководство Русской православной церкви было разоблачено на создании частных военных компаний. Украинские спецслужбы утверждают, что такие группы занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

В четверг, 19 октября, Служба безопасности Украины уведомила соответствующую информацию. Было задокументировано, что одна из таких ЧВК под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.

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Разоблачение "православных ЧВК"

Как утверждают спецслужбы, в стенах этого религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для того, чтобы в дальнейшем включать в состав оккупационных группировок России, воюющих против Украины

При отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдают мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой опыт. Курсы военно-тактической и огневой подготовки проходят под руководством инструкторов из российских спецслужб (то есть ФСБ – 24 Канал),

– говорится в сообщении.

Чтобы замаскировать боевые тренировки, подготовка наемников проходит исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах враждебного государства.

Финансируют "православные ЧВК" представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля – то есть Путину. Деньги поступают на счета РПЦ как "благотворительные взносы" и "пожертвования".

На основании задокументированных фактов, Служба безопасности проводит комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечению виновных к ответственности,

– указано в источнике.

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Рада приняла важное решение

Вспомним к этой теме, что 19 октября 267 нардепов Верховной Рады нашего государства проголосовали за законопроект с номером 8371, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных с Россией

Под полным запретом будет не только Русская православная церковь, на которую уже были наложены санкции, но и так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата.