РПЦ создает ЧВК для войны против Украины вместе с ФСБ: разоблачение кремлевских попов
Источник:СБУ
Руководство Русской православной церкви было разоблачено на создании частных военных компаний. Украинские спецслужбы утверждают, что такие группы занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.
В четверг, 19 октября, Служба безопасности Украины уведомила соответствующую информацию. Было задокументировано, что одна из таких ЧВК под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге.
Смотрите также Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке
Разоблачение "православных ЧВК"
Как утверждают спецслужбы, в стенах этого религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для того, чтобы в дальнейшем включать в состав оккупационных группировок России, воюющих против Украины
При отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдают мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой опыт. Курсы военно-тактической и огневой подготовки проходят под руководством инструкторов из российских спецслужб (то есть ФСБ – 24 Канал),
– говорится в сообщении.
Чтобы замаскировать боевые тренировки, подготовка наемников проходит исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах враждебного государства.
Финансируют "православные ЧВК" представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля – то есть Путину. Деньги поступают на счета РПЦ как "благотворительные взносы" и "пожертвования".
На основании задокументированных фактов, Служба безопасности проводит комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечению виновных к ответственности,
– указано в источнике.
Смотрите также Балл в Сатаны, попы-террористы и срамные переписки. Что скрывает донецкий митрополит Илларион
Рада приняла важное решение
Вспомним к этой теме, что 19 октября 267 нардепов Верховной Рады нашего государства проголосовали за законопроект с номером 8371, предусматривающий запрет религиозных организаций, связанных с Россией
Под полным запретом будет не только Русская православная церковь, на которую уже были наложены санкции, но и так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата.