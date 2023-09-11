Снабжение этих установок будет осуществляться в рамках программы HOMAR-A для армии Польши. Все процессы, связанные с постановкой комплексов на боевое дежурство, начнется в 2025 году.
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Польша получит новые HIMARS
Блащак отметил, что, по словам польской оппозиции, 500 пусковых установок это якобы слишком много. В то же время, он заверил, что именно столько единиц HIMARS нужно польской армии, чтобы реально сдерживать агрессора.
Вместе с 18 пусковыми установками, заказанными в 2019 году – одна эскадрилья, польская армия будет иметь более 500 пусковых установок HIMARS в 28 эскадрильях,
– сказал министр обороны Польши.
В то же время он подчеркнул, что будет сложно адаптировать и интегрировать пусковые установки с польскими системами. Однако после дискуссий с польской вооруженной промышленностью он заверил, что Польша будет осуществлять эту интеграцию в течение двух лет после поставки установок.
Ранее Польша хотела приобрести более 500 установок HIMARS
- Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в мае 2022 сообщил, что он официально одобрил запрос на приобретение примерно 500 передовых реактивных систем залпового огня HIMARS. Этот стратегический шаг согласуется с текущим исполнением ракетной программы HOMAR-A.
- Польская армия планирует развернуть более 80-ти установленных батарей реактивной артиллерии по всей территории страны. Польша также хочет интегрировать передовую американскую ракетно-артиллерийскую систему в существующую систему боевого управления.
- Впоследствии стало известно, что администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Польши пусковых установок HIMARS на 10 миллиардов долларов. Таким образом, польская армия получит 18 систем.
- Стоит отметить, что реактивная система залпового огня типа HIMARS является самым современным и точным оружием для поражения врага. Все, что известно об этих передовых американских комплексах – читайте в материале.