Постачання цих установок здійснюватимуть у рамках програми HOMAR-A для армії Польщі. Всі процеси пов'язані з постановкою комплексів на бойове чергування почнеться у 2025 році.
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Польща отримає нові HIMARS
Блащак зазначив, що, за словами польської опозиції, 500 пускових установок це нібито забагато. Водночас він запевнив, що саме стільки одиниць HIMARS потрібно польській армії, щоб реально стримувати агресора.
Разом з 18 пусковими установками, замовленими у 2019 році – одна ескадрилья, польська армія матиме понад 500 пускових установок HIMARS у 28 ескадрильях,
– сказав міністр оборони Польщі.
Водночас він наголосив, що буде складно адаптувати та інтегрувати пускові установки з польськими системами. Однак після дискусій з польською збройною промисловістю він запевнив, що Польща здійснюватиме цю інтеграцію протягом двох років після постачання установок.
Раніше Польща хотіла купити понад 500 установок HIMARS
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у травні 2022 року повідомив, що він офіційно схвалив запит на придбання приблизно 500 передових реактивних систем залпового вогню HIMARS. Цей стратегічний крок узгоджується з поточним виконанням ракетної програми HOMAR-A.
- Польська армія планує розгорнути понад 80 встановлених батарей реактивної артилерії по всій території країни. Польща також хоче інтегрувати передову американську ракетно-артилерійську систему в наявну систему бойового управління.
- Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж Польщі пускових установок HIMARS на 10 мільярдів доларів. Таким чином польська армія отримає 18 систем.
- Варто зазначити, що реактивна система залпового вогню типу HIMARS наразі є найсучаснішою та найбільш точною зброєю для ураження ворога. Все, що відомо про ці передові американські комплекси – читайте у матеріалі.