RT и Sputnik за пределами России больше не доступны для загрузки в App Store

1 марта 2022 , 23:43
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Источник:

офіційний сайт Apple

Мир все больше наказывает Россию за то, что она цинично напала на наше государство и убивает мирное население. Теперь и компания Apple вводит ограничения.

Следовательно, каналы оккупанта RT News и Sputnik News больше не доступны для загрузки в App Store за пределами России. Об этом сообщили в компании.

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RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания в App Store за пределами России. И мы также отключили функции отслеживания пробок и аварий в Apple Maps в Украине,
говорят в Apple.

Компания подчеркивает, что такую ​​функцию отключили специально как мера пресечения для украинцев.


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Автор: Оксана Княжик