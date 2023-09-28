Бывшего "главу правительства" Нагорного Карабаха задержали спецслужбы Азербайджана

Азербайджанские военные задержали миллиардера Рубена Варданяна. Он бывший глава правительства Нагорного Карабаха.

Варданяна задержали 28 сентября азербайджанские пограничники. Это произошло на границе, когда мужчина пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщила его супруга Вероника Зонабенд, информирует 24 Канал.

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Задержан Рубен Варданян

Сегодня утром мой муж Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе во время попытки покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации,

– заявила Зонабенд.

Позже государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила, что задержала миллиардера на пограничном пункте пропуска "Лачин". Мужчина направлялся из Азербайджана в сторону Армении.

Он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования пограничной службы.

В итоге Варданяну объявили обвинения в финансировании терроризма.

"На основании собранных доказательств Варданяну Рубену Карленовичу, 1968 года рождения, который является гражданином Республики Армения, предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований и групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики", – сообщила пограничная служба.

Варданяна задержали: смотрите видео

Суд арестовал Варданяна

Позже стало известно, что суд арестовал на 4 месяца Рубена Варданяна.

Что известно о Варданяне

Варданян находится в списке украинского "Миротворца" как пособник российских террористов, соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан.

В сентябре 2022 года он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах.

В октябре Варданян возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Он покинул пост в феврале 2023 года.

Нагорный Карабах – все

Также бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента непризнанной республики Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана.

Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. До 1 января 2024 года все "государственные учреждения и организации" должны быть распущены. Соответствующий указ подписал так называемый "председатель республики" Самвел Шахраманян. Такое решение приняли из-за "сложной военно-политической ситуации".