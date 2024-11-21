Запрет на хвастовство: почему Россия молчит о применении межконтинентальной ракеты

Россия 21 ноября применила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж", но на этот раз решила скрыть свои преступления. Так во время брифинга представительница российского МИДа получила указание не комментировать эту тему.

Довольно странно, почему оккупанты решили не хвастаться ударом по мирному украинскому городу. Как рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной, для такого поведения кремлевских чиновников есть простое объяснение.

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Почему Россия молчит

Когда ты применяешь какое-то оружие, то должен быть готов к тому, что об этом узнает не только твоя жертва, но и соседи, враги и друзья. Можно предположить, что Путин приказал применить ракету как ответ на разрешение США использовать ATACMS по России. Это было бы понятно.

Но дальше начинается "биполярка", потому что сначала россияне говорят, что должны отомстить, показать на что способны. Они это делают, но потом просто тишина. Это очень удивляет,

– отметил политолог.

Итак, судя по такому поведению, можно сказать что россияне молчат, потому что удар оказался не результативным. Он не принес ничего, что можно было бы "продать" российскому народу как победу.

Возможно это запрет исключительно для употребления внутри, ведь не получилось сделать фурор, поэтому и не стоит поднимать бокалы. Надо просто промолчать и придумать новое преступление в отношении Украины,

– подчеркнул Олег Лесной.

Он добавил, что, как правило, россияне умеют "лучше всего мстить" именно гражданским людям, жилым домам, больницам, общежитиям. Но запрет на хвастовство вряд ли связан с тем, что Путин боится Си Цзиньпина или Дональда Трампа. Он просто не может успешно представить то, что произошло внутри своей страны.

Напомним, во время брифинга к пресс-секретарю МИД Марии Захаровой позвонили и приказали не комментировать ничего, что касается применения межконтинентальной ракеты. От комментариев также отказался "рупор Кремля" Дмитрий Песков и сказал обращаться к военным.