Досить дивно, чому окупанти вирішили не хизуватися ударом по мирному українському місті. Як розповів 24 Каналу політолог Олег Лісний, для такої поведінки кремлівських чиновників є просте пояснення.

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Чому Росія мовчить

Коли ти застосовуєш якусь зброю, то маєш бути готовий до того, що про це дізнається не тільки твоя жертва, але й сусіди, вороги та друзі. Можна припустити, що Путін наказав застосувати ракету як відповідь на дозвіл США використовувати ATACMS по Росії. Це було б зрозуміло.

Але далі починається "біполярка", бо спершу росіяни кажуть, що мають помститися, показати на що здатні. Вони це роблять, але потім просто тиша. Це дуже дивує,

– зауважив політолог.

Отже, судячи з такої поведінки, можна сказати що росіяни мовчать, бо удар виявився не результативним. Він не приніс нічого, що можна було б "продати" російському народу як перемогу.

Можливо це заборона виключно для вжитку всередині, адже не вийшло зробити фурор, тому й не варто підіймати келихи. Треба просто промовчати й придумати новий злочин щодо України,

– підкреслив Олег Лісний.

Він додав, що, як правило, росіяни вміють "найкраще мститися" саме цивільним людям, житловим будинкам, лікарням, гуртожиткам. Але заборона на хизування навряд чи пов'язана з тим, що Путін боїться Сі Цзіньпіна чи Дональда Трампа. Він просто не може успішно представити те, що сталося всередині своєї країни.

Нагадаємо, під час брифінгу до речниці МЗС Марії Захарової подзвонили й наказали не коментувати нічого, що стосується застосування міжконтинентальної ракети. Від коментарів також відмовився "рупор Кремля" Дмітрій Пєсков і сказав звертатися до військових.