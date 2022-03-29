В Рубежном оккупантам удалось зайти на окраину города

29 марта 2022 , 11:53
Читати новину українською

Оккупанты обстреливают Луганщину, но все города остаются под контролем украинской власти. Врагу удалось только зайти на окраину Рубежного.

Так россияне бьют по Лисичанску, Северодонецку, Кременной, Попасной и всем населенным пунктам Горной общины. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Важно Враг пытается совершить прорыв в Рубежном и Попасной, – Гайдай

Оккупантов скоро выбьют

Так, Гайдай убежден, что наши защитники вскоре выбьют оккупантов из Рубежного. Их уже чуть-чуть отжимают по флангам. Далее россияне никак не могут продвинуться. 

Более того, после каждой атаки захватчики оставляют технику и теряют десятки военных. 

Интересно – Потери врага по состоянию на 29 марта:

 

Автор: Ольга Музика