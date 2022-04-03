В Рубежном российские оккупанты обстреляли больницу: есть жертва
3 апреля 2022 , 20:47Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Сергея Гайдая
Враг продолжает беспощадно обстреливать Луганскую область. В Рубежном российские захватчики цинично открыли огонь по больнице.
В результате этой атаки погиб человек. Такую информацию 3 апреля обнародовал Сергей Гайдай, глава областной военной администрации.
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Гайдай рассказал о раненых и спасенных
Кроме этого, он сообщил и о 3 раненых – это жители Лисичанска и Новодружеска. В то же время из-под завалов разрушенного жилья удалось спасти 4 человека.Обратите внимание! Россияне сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной, в планах – наступление на Северодонецк. Впрочем, ВСУ не дают врагу продвинуться.
Трудные сутки в Луганской области
Глава ОВА уточнил, что за сутки оккупанты повредили 13 объектов в Луганской области, на 9 из них вспыхнул пожар. В результате вражеских обстрелов потерпели разрушения 3 многоэтажки и 6 частных домов.
Гайдай говорит, что враг бросает в бой людей без опыта: смотрите видео