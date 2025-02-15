В российском МИД заявили, что Рубио и Лавров поговорили по телефону

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор 15 февраля. Инициатором выступил Вашингтон.

Они говорили о путях налаживания отношений России и США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чем говорили Рубио и Лавров

Как сообщают российские СМИ, инициатором контакта выступила американская сторона.

Рубио и Лавров согласились поддерживать канал коммуникации для решения проблем американо-российских отношений. Также подтвердили готовность к "восстановлению взаимоуважительного межгосударственного диалога России и США".

Главы внешнеполитических ведомств договорились и о регулярных контактах, в частности для подготовки саммита Путина и Трампа.

Будут работать и над решением войны в Украине и Палестине.

В ближайшее время США и Россия также начнут работу над снятием препятствий для работы иностранных представительств стран, а также уменьшением давления на дипломатические миссии России в США.

Официальный Вашингтон также пока не сделал заявлений относительно содержания разговора.