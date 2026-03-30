На фоне резкого заявления Рубио: аналитик ответил, станет ли политика США в отношении Украины еще жестче
- Госсекретарь США назвал заявление украинского лидера о том, что Вашингтон готов предоставить безопасность Украине, если ее войска покинут Донбасс, "ложью".
- Основатель сообщества Resurgram Корниенко считает, что Рубио придерживается риторики, которая сегодня доминирует в Белом доме, он пытается сохранять лояльность Трампа.
Рубио опроверг слова Зеленского о том, что Вашингтон предоставит Украине гарантии безопасности при условии выхода ВСУ из Донецкой области. Госсекретарь США заявил, что вопросы безопасности не связаны с территориальными, а слова президента Украины назвал "ложью". Такая резкая риторика объясняется не лучшим положением США на фоне войны в Иране.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко, добавив, что Рубио пытался дистанцироваться от конфликта на Ближнем Востоке, но как госсекретарь, а также и.о. советника по нацбезопасности он отвечает за эти процессы.
Рубио сохраняет позицию, которая доминирует в Белом доме
На днях состоялся консервативный съезд представителей ядра трамповского движения MAGA (Make America Great Again). Марко Рубио на условном голосовании среди сторонников американского президента набрал 36%. Для сравнения, прошлом году он получал менее 3%.
Как пояснил Корниенко, нынешний госсекретарь США становится одним из оппонентов вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса по переизбранию в 2028 году (запланированные президентские выборы).
"Ему важно сохранять лояльность Трампа и элит вокруг него, играть в широкую игру. Его резкая риторика по Украине связана с тем, что ему выгодно в пределах персональных амбиций сохранять ту позицию, которая сейчас доминирует в Белом доме", – объяснил Корниенко.
По словам основателя сообщества Resurgram, сейчас продолжаются закулисные игры. Следует обратить внимание на недавнее заявление помощника российского диктатора Ушакова о том, что Вашингтон имеет интересные предложения по Украине. Впоследствии стало известно, что США разрешили проход российского танкера на Кубу, а представители госдумы посетили Штаты, где встретились с американскими конгрессменами.
Такая риторика только демонстрирует, что наши позиции с американцами далеки друг от друга и длительное время балансировать нам вряд ли удастся,
– подчеркнул Корниенко.
Станет ли позиция США в сторону Украины более резкой?
США – это большая страна, один из мировых лидеров. Поэтому, как заметил основатель сообщества Resurgram, с ними все-таки несмотря на снижение авторитета считаются в Европе, и Украина вынуждена это делать. Он прогнозирует, что позиция американцев может стать более резкой в сторону Киева, но быть для Украины критической вряд ли.
Ведь резкие шаги США по снятию санкций с России являются нежелательными среди независимых американских избирателей. Кроме того, часть санкционных ограничений является защищенной через Конгресс.
"Слишком близкое сближение с Кремлем провоцирует внутреннюю критику. Сейчас рекордное количество республиканцев, причем влиятельных, не хочет переизбираться на повторный срок осенью. Они связывают это с тем, что устали, а также с тем, что не желают ассоциироваться с тем режимом, который строит Трамп", – объяснил Корниенко.
По словам основателя сообщества Resurgram, стоит учитывать то, что США могут создавать информационное давление в сторону Украины, ограничивать предоставление разведданных, задерживать поставки оружия. Однако это уже будет нарушением межгосударственных договоров, при чем не перед Украиной, а другими государствами, которые закупают для нее американское вооружение.
Как высказывания Рубио расценивают другие эксперты?
Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко считает, что американская сторона не понимает всех нюансов, а надежды, что отдав Донбасс, Кремль успокоится и завершит войну – напрасны. Он пояснил, что хотя Рубио более осведомлен с ходом переговоров, однако тоже не осознает многих деталей.
Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной высказал мнение, что своим высказыванием Рубио пытался прикрыть Трампа. Он убежден, что госсекретарю пока не слишком комфортно, ведь американский президент, которого тот должен защищать, делает много неоднозначных заявлений.