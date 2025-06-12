"Неудачный реверанс": зачем Рубио поздравил с днем России

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с днем России и заявил, что Америка "стремится к конструктивному взаимодействию с целью достижения прочного мира между Россией и Украиной". Таким образом он пытается демонстрировать готовность США выступить посредником в диалоге между Европой, Россией и Украиной.

Таким мнением с 24 Каналом поделился специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что Соединенные Штаты Америки хотят быть медиатором, а не страной, которая принимает системные и решительные решения, чего обычно ожидают от них как от мирового лидера. По его словам, поздравление Рубио выглядит жалко.

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Зачем Рубио поздравил с днем России

Богданов отметил, что слова Рубио еще можно было бы понять, если бы в риторике президента США Дональда Трампа и его администрации преобладала мысль, что российский народ является жертвой преступного режима. Такое разделение имело бы хоть какую-то логику – хотя оно было бы все равно противоречивым и лицемерным.

Однако мы видим, что и его администрация, и сам Трамп, наоборот, пытаются быть товарищами не с "порабощенным" российским народом, а с российской властью как явлением в мировой политике,

– отметил Юрий Богданов.

Никакого четкого разделения между народом и режимом, как это было, скажем, во время Второй мировой войны в отношении нацистской Германии, не наблюдается.

Так, Рубио не приветствует непосредственно Владимира Путина – он обращается именно к народу. Он как бы пытается провести грань между народом и властью.

Это реверанс в ожидании переговоров, но он слабый,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Но в то же время в заявлениях и Трампа, и Рубио отсутствует любая критика режима, не упоминаются жертвы нынешней войны, не упоминается и российская оппозиция, которая или уничтожена, или маргинализирована.