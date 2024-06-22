Курс рубля растет: почему для россиян это плохая новость

После того, как Московская биржа попала под американские санкции курс рубля демонстрирует аномальные скачки. Сейчас рубль растет, однако россиянам не стоит раньше времени радоваться из-за этого.

Экономист Максим Блант в разговоре с 24 Каналом объяснил, что есть несколько причин, почему рубль укрепился и несколько причин, почему на самом деле это не слишком хорошая новость для России. Важную роль здесь играют не только санкции в отношении России, но и Китай.

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Почему рубль снова растет

Курс рубля закрепился до максимума за последний год. Причиной стала турбулентность после введения санкций против Московской биржи 13 июня. Говорят, что крепкий рубль приведет к снижению импортных цен, что вроде бы "хорошо" для потребителей. Впрочем с другой стороны экспортеров и российского бюджета – это плохой сигнал.

То, что это хорошо для потребителей, – это иллюзия. Потому что одна из главных причин укрепления рубля – это опасения, что китайцы перестанут поставлять свои товары,

– заметил Максим Блант.

В конце концов, говорится не только об опасениях. Ведь с начала года российский импорт из Китая упал. Это прежде всего связано с тем, что китайские банки теперь отказываются проводить платежи как за импорт, так и за экспорт. Есть постоянные жалобы на то, что доставка товаров в Россию занимает более 3 – 4 месяца, некоторые платежи задерживают, а некоторые – вообще не принимают.

"Китайские банки боятся санкций. Чем больше США говорят о вторичных санкциях, то больше опасений из-за российского импорта и он снижается. Поэтому укрепление рубля имеет ту же природу, что и летом 2022 года", – отметил Блант.

Напомним, что в тот период, после весеннего скачка, когда доллар стоил примерно 120 рублей, доллар опустился до 50 рублей. Связано это было с тем, что европейские компании начали выходить с российского рынка, из-за чего Россия просто не имела возможности потратить валюту, ведь не на что было.

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Такая же ситуация в России сейчас. Однако есть и другой фактор.

Российские экспортеры все еще должны продавать валютную выручку, а нефтяные компании запасаются рублями для выплаты налогов. Все это временно. Безусловно, для бюджета это плохо. Это удар, хоть и несмертельный, потому что Россия научилась справляться с помощью печатной машины,

– подытожил экономист.

Заметим, что недавно российский Центробанк объявил, что юань станет главной валютой на рынке и заменит доллар. Итак, курс юань – рубль на бирже станет ориентиром для участников рынка, при этом роль доллара и евро постепенно снижается.