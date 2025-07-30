В Киеве и десятках городов Украины в очередной раз проходят массовые акции протеста. Люди требуют от парламента не принимать законопроект, который может уничтожить независимость антикоррупционных органов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Под лозунгами "Коррупция тоже убивает" и "Спасите закон!" в Украине продолжаются массовые акции за сохранение независимости НАБУ и САП.

Читайте также "Слуга народа" рассмотрит законопроект о НАБУ и САП: готова ли фракция его поддержать

Улицы Украины наполнили лозунги против коррупции

В Киеве, Днепре, Хмельницком, Одессе, Житомире, Виннице и других городах украинцы выходят на площади накануне важного голосования в Верховной Раде.

30 июля, в центре Киева возле театра им. Ивана Франко собрались несколько сотен митингующих. Они призывают депутатов поддержать президентский законопроект №13533, который должен восстановить независимость антикоррупционной инфраструктуры, ограниченной ранее принятым законом №12414.

Митингующие в Киеве / Фото: Укринформ

Люди держат в руках самодельные плакаты с лозунгами: "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй закон", "Независимость – не компромисс", "Позор 4555", "Поддержи 13533", "Нет – 12414". Акция началась исполнением Гимна Украины, на месте дежурят медики и полиция.

Аналогичные акции уже несколько недель подряд проходят и в других городах Украины. В Запорожье – город не прекращал протестов ни одного дня. Сегодня там снова вышли более 70 человек.

Украинцы в Запорожье требуют защитить НАБУ и САП / Фото: Укринформ

По словам активистов, они стремятся, чтобы парламент принял "не косметический", а реальный закон, гарантирующий независимость НАБУ и САП.

Мы очень надеемся, что это последняя акция, что депутаты проголосуют законопроект в том виде, в котором его хочет видеть народ. А в четверг будет или победная акция, или последняя перед перерывом акция недовольства,

– заявил организатор запорожской акции Александр Спивак.

В Хмельницком также состоялась акция против "размывания" полномочий антикоррупционных органов.

Протест в защиту независимого НАБУ в Хмельницком / Фото: Суспільне Хмельницький

В Днепре возле ОВА активисты уже не впервые напоминают депутатам о своем ожидании – проголосовать 31 июля за 13533. По словам протестующих, без давления улицы депутаты могут снова "спустить все на тормозах".

В то же время в Виннице около 35 человек вышли с табличками "Вы забили? Забыли? Мы вам немного напомним!", "Коррупция благодарит, я - нет" и тому подобное. Молодежь заявила, что присутствие на улице – это попытка защитить закон от саботажа.

Антикоррупционная буря в Виннице / Фото: Укринформ

В десятках городов граждане выражают протест против закона, подписанного Зеленским 22 июля, который фактически ограничил независимость НАБУ и САП.

В Одессе на Дерибасовской вышло более 100 человек. Организаторы предупредили: в случае провала голосования 31 июля – митинги будут продолжаться.

Украинцы вышли на протесты в Одессе / Фото: Укринформ

Напомним, профильный комитет ВР уже рекомендовал принять президентский законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных структур в первом чтении и в целом. Именно его активисты считают последним шансом вернуть НАБУ и САП полномочия в полном объеме.