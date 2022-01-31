Демонстрацию назвали "война не имеет границ!" Фотографии с акции опубликовало украинское посольство в Германии.
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Украинцы в Германии обратились к федеральному правительству
Участники считают, что официальный Берлин может использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить агрессию против Украины. Десятки людей пришли с сине-желтыми флагами и флагами крымскотатарского народа. Они держали в руках плакаты, на которых было написано: "Путин – ответственный за войну в Европе", "Беспокойства – недостаточно", "Россия, иди домой".
В комментариях под заметкой посольства люди отметили, что похожие акции также состоялись в Дрездене и Кельне. Также демонстрацию должны организовать и 6 февраля в Мюнхене.
Смотрите фото с акции "Война не имеет границ" / Фото посольства Украины в Германии:
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Кратко о заявлениях Германии о возможной эскалации:
- Правительство Германии полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Причиной называют то, что экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.
- Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО – не ко времени.
- Вместо вооружения в Берлине пообещали предоставить Украине 5 тысяч защитных касок.
- Такую позицию поддерживают и сами немцы. 61% опрошенных граждан Германии – против поставок оружия Украине.
Тем временем британцы учили украинских военных использовать переданное оружие: видео
Текст публикации посольства Украины в ФРГ:
Сегодня, 30 января, в Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства.