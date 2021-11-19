Руководитель "Авиалиний Антонова" не задекларировал отель в оккупированном Крыму
Источник:"Схемы" на 24 канале
Глава "Авиалиний Антонова" Михаил Харченко решил не декларировать недвижимость во временно оккупированном Крыму. Речь идет об отеле Villa Rosa.
Дом для кратковременного проживания приезжих расположен в поселке Коктебель, неподалеку Феодосии. Он стоит на побережье Черного моря.
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Что известно об отеле
Площадь гостиницы – 510 квадратных метров. Несмотря на то, что Харченко стал его владельцем еще в 2008 году, он не задекларировал эту недвижимость.
Отель Villa Rosa / Скриншот с сайта
Журналисты "Схем" попросили руководителя "Авиалиний Антонова" прокомментировать это. В ответ Харченко отрицал свою причастность к гостинице. Кроме того, он не захотел комментировать документы из реестра недвижимости Украины.
Выдержка из государственного реестра / Фото "Схем"
Как узнали расследователи, собственность на Villa Rosa перерегистрировали на Харченко по российским законам в 2020 году (когда занимал должность руководителя ГП "Антонов"). Эту информацию он тоже не прокомментировал.
Собственность на гостиницу перерегистрировали по российским законам / Фото "Схем"
Проверка декларации Харченко
Согласно результатам проверки декларации Национальным агентством по предотвращению коррупции, в документе есть несоответствия, в частности там отсутствует имущество в оккупированном Россией Крыму.
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Харченко заявил, что принял решение об отчуждении соответствующего имущества. "Эти объекты отчуждены в начале 2021 года, однако к копиям сделок отчуждения я не имею доступа", – сказал он.
НАПК заметило недостоверное декларирование и передало всю информацию Национальной полиции.
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