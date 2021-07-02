Подозревают в налоговом преступлении: руководитель компании Трампа сдался властям

Руководитель компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization решил добровольно сдаться властям Нью-Йорка. Аллена Вайссельберга подозревают в налоговых преступлениях.

Он был одним из крупнейших частных бенефициаров схемы. Сейчас мужчина готовится к судебному разбирательству.

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В чем подозревают руководителя Trump Organization

Известно, что компанию Trump Organization и самого Вайссельберга подозревают в:

кражах больших размеров;

фальсификации документов;

уголовном налоговом мошенничестве.

Организация бывшего президента США оплачивала своим сотрудникам расходы на жизнь, но не декларировала их. Это делали для того, чтобы они платили налоги в значительно меньших суммах.

Позиция компании

Как заявили прокуроры, Вайссельберг получил 1,7 миллиона долларов незаконных платежей, в частности аренду, счета и плату за земельный участок в квартире на Манхэттене. Окружной прокурор города подозревает руководителя компании в том, что он не сообщил об этих привилегиях.

По словам прокуроров компании экс-президента, Вайссельберг и Trump Organization не являются виновными, а обвинения – якобы желание нанести вред Трампу. "Это не правосудие, это политика", – говорится в заявлении компании.

Лично против Трампа никаких обвинений не предъявили.

Напомним, что расследование против Trump Organization начали после заявления бывшего адвоката Трампа Майка Коэна. Именно он сообщил, что цена некоторых активов Трампа – завышена или занижена.