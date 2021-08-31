Руководитель NASA согласился посетить Украину по приглашению Зеленского
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский во время визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Биллом Нельсоном. Глава государства пригласил его в Украину.
Глава NASA принял приглашение Зеленского. Правда, даты визита пока неизвестны.
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О чем Зеленский говорил с Нельсоном
Украинский президент обсудил с главой NASA космические проекты, к которым может присоединиться Украина. По словам Зеленского, наше государство заинтересовано в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как компонент развития отечественной космической отрасли.
Политики говорили о перспективах участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида".
Что известно о визите Зеленского в США
- 31 августа Владимир Зеленский вместе с женой прибыл в США.
- Президент посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Госдеп и Всемирный банк.
- Также он отправится в Чикаго, чтобы встретиться с украинской диаспорой.
- Встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 1 сентября. Политики будут говорить о российской агрессии, энергетической безопасности и реформах.